Расходы на изготовление государственных наград составили 47,6 млн гривен в 2018 году, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских Новостей.

"Кассовые расходы по бюджетной программе "Изготовление государственных наград и памятных знаков" в 2018 году составили 47 559 698,56 гривен", - сказано в нем.

В частности, изготовили 1 тысячу орденов, 350 медалей и 2,6 тысяч нагрудных знаков к почетным званиям.

Кроме того, в прошлом году было изготовлено 238 тысяч отличий Президента "За участие в антитеррористической операции" и 2,3 тысяч отличий Президента "За гуманитарное участие в АТО", а также 248 тысяч бланков наградных документов и 3,1 тыся футляров для наград.

Фото: ukranews.com

При этом, согласно ответу Администрации Президента на запрос агентства, Президент Петр Порошенко наградил в 2018 году 5,6 тыс. лиц.

"C 1 января 2018 до 31 декабря 2018 года государственными наградами Украины отмечены: 1 462 военнослужащих (из них 222 – посмертно), в том числе присвоено звание Герой Украины 4 лицам (из них – 3 посмертно)", - говорится в ответе.

Также были награждены 2 190 работников предприятий, учреждений и организаций, а 1 934 многодетным женщинам присвоено почетное звание "Мать-героиня".

Фото: ukranews.com

Расходы на изготовление государственных наград составили 20,5 млн гривен в 2017 году.

Как сообщала "Страна", Порошенко наградил Варфоломея орденом "За заслуги" перед Украиной. Мы также писали, что Порошенко также наградил пятерых иностранцев орденом "За заслуги". Ранее Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.