Самолет австрийской лоукост-авиакомпаним Luadamotion сломался после своего первого рейса в Киев. Об этом сообщает ЦТС.

1 февраля самолет Airbus A321 совершил первый перелет по рейсу Вена-Киев и должен был в 11:30 вылететь обратно, но рейс пришлось отложить по техническим причинам. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Борисполь, вылет откладывается до 17:30.

Как сообщил пассажир Сергей Копытко, который должен был отправиться данным рейсом из Борисполя, вылет пока не состоялся из-за технической неисправности воздушного судна.

"Пока вылета из Киева не было. Зашли в самолет и после начала буксировки прекратили движение - капитан сказал, что есть поломка. Вышли из самолета. За нами должен прилететь другой самолет и вылет ожидается в 17:00. Дали бутерброд и водичку", - сообщил пассажир.

Новый рейс между Веной и Киевом (аэропорт Борисполь) будет осуществляться пять раз в неделю - по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

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