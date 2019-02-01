В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин объявили во всех школах Ивано-Франковска. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Занятия отменили с 4 по 8 февраля включительно. Карантин распространяется на все 42 школы города и 12 учреждений дополнительного образования. Также в указанный период представители горсовета рекомендуют ограничить массовые мероприятия для детей.

При этом в Ивано-Франковске не достигнут эпидемический порог. До него осталось чуть больше 17%, но число заболевших за последние дни значительно возросло, особенно среди детей, поэтому чиновники приняли решение ввести карантин.

Отмечается, что в течение января в Ивано-Франковске из-за гриппа и ОРВИ за медицинской помощью обратились более 6000 пациентов в возрасте до 18 лет, это почти 70% от общего числа больных.

Напомним, в Ужгороде из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили карантин в школах.

Также мы писали, что в Николаеве из-за гриппа на карантин закрыли уже 53 школы.