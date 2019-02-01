По состоянию на 1 февраля 2019 года уголовное производство по факту ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, направлено в суд. Об этом сказано в заявлении представителей потерпевших по данному делу "Адвоката Черезова и партнеров", опубликованном в Facebook.

По словам юристов, потерпевшими в производству по факту ДТП признана сестра Марины Поплавской, а также актеры, которые получили в результате аварии наиболее серьезные травмы.

"Следственным управлением Главного следственного управления Национальной полиции в Киевской области окончено досудебное следствие по уголовному производству в отношении водителя автобуса, совершившего ДТП... Авария произошла в Киевской области и обвинительный акт в отношении водителя автобуса направлен в Киево - Святошинский суд Киевской области, по месту совершения ДТП", - сказано в заявлении.

Также представители потерпевших утверждают, что они считают полностью доказанной вину водителя автобуса.

Скриншот: Facebook/ Адвокатское объединение "Адвокат Черезов и партнеры"

Напомним, 20 октября 2018 года под Киевом в ДТП погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Авария произошла в Киевской области возле села Мила. На Житомирской трассе автобус с актерами врезался в грузовик. В результате ДТП погибла Поплавская, еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" получили тяжелые травмы.

После этого Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка.