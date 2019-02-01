Еврокомиссия вводит окончательные защитные меры относительно импорта стальной продукции в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия опубликовала регламент, который вводит окончательные защитные меры на импорт стальной продукции. Эти меры вступают в силу завтра, 2 февраля, и заменят временные меры, действовавшие с июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Меры касаются 26 категорий стальной продукции и представляют собой квоты, при превышении импорта которых будет применяться пошлина в размере 25%.

Мероприятия призваны защитить европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванного перенаправлением в ЕС поставок производителями из разных частей света из-за повышения Вашингтоном пошлин на ввоз стали и алюминия

Меры вводятся на три года, однако при изменении внешних обстоятельств возможен их пересмотр.

Как сообщили в Минэкономразвития Украины, товары происхождением из Украины подпадают под тарифные квоты по 14 товарным группам. Минэкономразвития добилось исключения Украины из-под действия защитных мер по 12 товарным категориям.

В рамках этих квот Украина будет поставлять продукцию на условиях, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Индивидуальные квоты Украины соответствуют историческим объемам поставок, учитывая при этом рост спроса в странах ЕС. По двум товарным категориям товары из Украины будут ввозиться в ЕС в рамках глобальной квоты (трубы для газопроводов и горячекатаный плоский прокат).

"Сейчас, учитывая применение защитных мер Европейским Союзом в такой форме, по значительному числу категорий товаров не ожидается значительного негативного влияния на объемы поставок в страны ЕС", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, применение предварительных мер (с 19 июля 2018 по 1 февраля 2019) почти не повлияло на объемы поставок украинской продукции на рынок ЕС, украинская металлургическая продукция продолжала экспортироваться в страны ЕС в традиционных объемах, при этом по некоторым товарным позициям был зафиксирован рост поставок.

Ранее "Страна" писала о том, что президент США одобрил двухкратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.

Также иы сообщали, что Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.