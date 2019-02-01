В Николаеве из-за вспышки заболевания гриппом и ОРВИ в 13 учебных заведениях вели карантин, а в 40 - его продлили. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Так, с 4 февраля будет приостановлен образовательный процесс в школах №12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 и классическом лицее. Карантин продлили в школах №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гимназиях 2, 3, 4, 41, муниципальном коллегиуме, экономических лицеях №1, 2 и в Академии детского творчества.

Вынужденные каникулы продлятся до улучшения ситуации с заболеванием гриппом и ОРВИ.

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