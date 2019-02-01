В аэропорту "Киев" ("Жуляны") сегодня, 1 февраля, из-за сильного тумана задерживают и отменяют рейсы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Уже отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Рейсы на вылет задерживаются в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера. В связи с этим, авиабилеты в обратном направлении также вылетят с опозданием. Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.

Известно, что по состоянию на 15:00 видимость составляет 300-550 метров, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4. Пресс-служба аэропорта сообщает, что пассажирам, чьи рейсы отменили, будет предоставлено питание и при необходимости отель.

Фото: facebook.com/airportkiev

Кстати, в аэропорту "Борисполь", по данным онлайн-табло, рейсы пока осуществляются без задержек и отмен.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за тумана в аэропорту Киева не смог приземлиться рейс с двумя командами украинской Премьер-лиги.

Также мы писали о том, что в одесском аэропорту вчера вынужденно сел самолет Москва - Кишинев.