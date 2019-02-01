Берлин запретил немецкой компании Rheinmetall сотрудничать с украинским предприятием "Арсенал" в области разработки зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом пишет издание "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на заместителя директора "Арсенала" Александра Клочко.

"Мы пытались в свое время создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе", - сказал менеджер.

Замдиректора отметил, что разработку подобного ЗРК планировалось вести совместно с немецкой компанией Rheinmetall, которая должна была предоставить системы целеуказания и сопровождения, а также шасси.

"Но наши друзья немецкие, правительственные, запретили им делать это с Украиной", - заявил Клочко и добавил, что теперь комплекс будет создаваться при участии малых украинских предприятий.

История немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall насчитывает 120 лет. Во время Второй мировой войны концерн был одним из поставщиков вермахта. В настоящее время компания специализируется на создании боевых машин.

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