Национальное агентство по предупреждению коррупции остановило перечисление государственного финансирования уставной деятельности "Оппозиционного блока" "до выяснения обстоятельств". Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Все дело в том, что в агентство поступило сразу два письма от "Оппоблока" с взаимоисключающими требованиями. Также причиной приостановки финансирования стало решение Окружного админсуда Киева о запрете субъектам госрегистрации осуществлять регистрацию любых изменений в учредительные документы партии.

Так, представители "Оппоблока" отослали в НАПК сразу и письмо с подтверждением реквизитов счета для получения бюджетных средств, и письмо с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот счет.

По мнению представителей НАПК, указанные документы являются достаточными основаниями для приостановления перечисления "Оппозиционному блоку" средств, предоставленных из госбюджета на финансирование уставной деятельности. Такое решение принято "до выяснения и устранения обстоятельств".

Напомним, в ноябре "Оппозиционный блок" раскололся на две части: первая - во главе с сопредседателем партии Юрием Бойко - объявила об объединении с другой партией юго-восточной оппозиции "За життя" Вадима Рабиновича и о выдвижении единого кандидата на выборы (им и стал Бойко). Вторая, "ахметовская" часть партии не согласилась с этим решением и попыталась взять под контроль партию, проведя свой съезд Оппозиционного блока 15 декабря. Однако "бойковская" часть Оппоблока заблокировала регистрацию изменений принятом на этом съезде через суды.

После этого "ахметовцы", как заявляют соратники Бойко, создали клон Оппозиционного блока - "Оппозиционный блок Партия за мир и развитие". Именно от этой партии и был выдвинут в президенты нардеп Александр Вилкул.