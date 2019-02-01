И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как отличить поддельные лекарства от настоящих и что делать в случае обнаружения фальшивки. Об этом она написала в Facebook.

Супрун, ссылаясь на Всемирную организацию здоровья пишет, что фальсифицированная медицинская продукция встречается среди всех препаратов основных терапевтических категорий. Объектом для фальсификации могут стать как дженерики, так и оригинальные препараты. Это могут быть как очень дорогие лекарства против рака, так и обычные обезболивающие. Что интересно, проблема подделки лекарств касается всех стран, с любым уровнем дохода, но особенно остро ее ощущаются жители с ослабленными системами здравоохранения.

Она приводит советы ВОЗ и Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками:

Внимательно рассмотреть упаковку - есть ли какие-либо повреждения или ошибки в тексте.

Проверить, совпадают ли даты изготовления и истечения срока годности, указаны на внешней упаковке, с датами, которые указаны на первичной упаковке. Кроме того, вы можете проверить наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины по этой ссылке: http://www.drlz.com.ua/

Оценить внешний вид препарата, его целостность и проверить, имеет ли он нехарактерный цвет или запах.

Если возникли подозрения или появилась нежелательная реакция на прием препарата - как можно скорее покажите его вашему врачу.

Обязательно сообщайте о подозрительной медицинской продукции в государственные органы - Гослекслужбу и Государственный экспертный центр МЗ Украины. На сайтах этих служб есть электронные формы, которые нужно заполнить, если вы подозреваете, что препарат - фальшивка или у лекарств отсутствует терапевтический эффект или имеются побочные реакции.

"В анкетах указываете обычные данные о лекарствах: название, номер серии, производителя и тому подобное. Важно четко описать все факторы, которые вас беспокоят, в специальных полях. Это поможет специалистам сделать подробный анализ препарата и оперативно отреагировать", - подчеркивает Супрун.

Она обещает, что обращение обязательно рассмотрят специалисты, а при необходимости проведут лабораторное исследование. Если подозрение о фальсификате подтвердится, оборот данной серии лекарственных средств на территории Украины запретят.

"Будьте внимательны, чтобы защититься от подделок. Принимайте лекарства только после консультации с врачом. Если вы принимаете лекарственное средство согласно инструкции, но никакого эффекта не ощущаете ли самочувствие ухудшилось, необходимо срочно сообщить об этом вашему врачу! Когда покупаете медицинские препараты, избегайте заказов через интернет", - резюмировала и.о.министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун рассказала украинцам о пилюлях-пустышках.

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