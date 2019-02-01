В связи с увольнением главы национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, о котором стало известно в четверг, 31 января, украинские журналисты заявили о том, что считают данное решение актом цензуры, с которой они намерены бороться. Открытое письмо независимых журналистов опубликовано на "Украинской Правде".

В документе речь идет о том, что Наблюдательный совет общественного вещателя действительно может досрочно разорвать контракт с председателем НСТУ, однако, по мнению журналистов, увольнение Аласании было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры.

Помимо того, представители медиа утверждают, что решение о разрыве контракта с главой НОТУ является политическим и было принято в угоду власти.

"Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов. Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства", - сказано в письме.

Журналисты требуют отменить решение об увольнении Зураба Аласании, а также заявляют о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34". (Именно 34 статья Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений).

В объединение вошли журналисты известного движения "Стоп цензуре", а также другие независимые журналисты.

Напомним, "Страна" писала о том, за что на самом деле уволили Зураба Аласанию, и упоминала, что одной из причин была в том, что он не показал крестный ход с Порошенко и другие мероприятия с участием гаранта.

Также мы сообщали, что член набсовета Общественного ТВ предлагает отменить увольнение Аласании.