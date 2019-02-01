В Киеве полиция задержала троих мужчин, которые открыли стрельбу и ранили пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля, на Лесном массиве в Деснянском районе столицы - на улице Шолом-Алейхема, 17 возле супермаркета АТБ. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

По словам очевидца, трое мужчин (на вид около 20 лет) в темной одежде открыли стрельбу и ранили в голову ребенка пяти лет. Пострадавшего госпитализировали.

После ранения ребенка злоумышленники скрылись с места происшествия и были объявлены в розыск. Через некоторое время источник в полиции сообщил об их задержании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве со стрельбой задерживали коммунальщика из Львовской области.

Также мы сообщали, что в Одессе охранник аптеки открыл стрельбу, когда фармацевт продала кодеиносодержащий препарат без рецепта.