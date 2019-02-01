Внефракционный народный депутат Виктор Кривенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, сообщает "Интерфакс".

10 января партия "Народный рух" выдвинула Кривенко кандидатом в президенты на своем съезде. От этой политсилы он и баллотируется.

Народным депутатом он был избран в 2014 году от партии "Самопомощь". В 2016 году он стал членом фракции "Блок Петра Порошенко", которую покинул в декабре 2017 года.

Последний день подачи документов для регистрации кандидатами в президенты – нынешнее воскресенье, 3 февраля.

На момент публикации заметки официально кандидатами в президенты стали 26 политиков - это рекорд украинских выборов высшего уровня.

Следить за статусом желающих стать главой государства можно в постоянно обновляемом материале "Страны".