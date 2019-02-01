Водитель легкового автомобиля, при участии которого в Одесской области произошло смертельное ДТП, задержан. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Водитель легковушки задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в медицинском учреждении под охраной. Завтра ему будет избираться мера пресечения в виде ареста", - говорится в опубликованном сообщении.

Также уголовное производство переквалифицировали с ч. 2 на ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним, 31 января в районе села Николаевка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси сообщением Килия-Одесса.

Как было предварительно установлено, причиной ДТП стал выезд водителя легковушки на полосу встречного движения, где он столкнулся с маршрутным такси "Килия-Одесса", который двигался в направлении областного центра.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

"Согласно уточненным данным, в результате ДТП пострадали всего 15 человек. Из них один человек погиб, 9 - доставлены в медицинские учреждения каретой скорой помощи, еще 5 - обратились за медицинской помощью самостоятельно", - уточнили в полиции.

В результате ДТП погибла девочка 2004 года рождения. Впоследствии в больнице скончалась пострадавшая в результате ДТП женщина.

Фото: od.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Поліція Одещини

Как сообщала "Страна", появились фото с места ДТП в Одесской области, где на дороге пострадали 14 человек.

Также опубликованы фото и видео с места массового ДТП у цирка в Киеве с участием пяти авто.