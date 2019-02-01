В Херсоне местный 25-летний житель выпал с седьмого этажа, но отделался травмами и ушибами. Об этом пишет местный портал Kherson.net.ua.

Отмечается, что вечером 31 января выпивший горожанин вышел на балкон квартиры по улице Степана Разина подышать свежим воздухом. Он высунулся с балкона, потерял равновесие и выпал из окна. Падение с такой высоты чаще всего заканчивается гибелью человека, но в этот раз все закончилось переломами ребер и левого бедра, а также черепно-мозговой травмой.

издание отмечает, что сейчас больнице Херсона лежит еще один "удачник" с похожей травмой. Подвыпивший житель села Киселевка Белозерского района затеял хозяйственные работы на мотоблоке. По непонятным причинам мотоблок рухнул прямо на голову 37-летнего хозяина. Он тоже остался жив, но получил повреждение левого плечевого сустава и черепно- мозговую травму.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсонской области застрелился матрос-контрактник. Также мы писали о том, что в страшной аварии под Херсоном погибли пять человек, которых вырезали гидроножницами.