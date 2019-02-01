В пятницу, 1 февраля, госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля (ДРСМД).

"Соединенные Штаты приостановят выполнение их обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля", - заявил он в ходе брифинга в Госдепе США. Его цитирует Интерфакс.

Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что выход Вашингтона из ДРСМД нанесет "мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения", и что российская сторона продолжит убеждать США сохранить договор.

"Это серьезный шаг. Он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Если мы сохраняем в действии этот договор, мы имеем достаточную предсказуемость, достаточную степень надёжности действий и планов в этой области и с точки зрения подлетного времени тех или иных средств, и с точки зрения количества военного ресурса, которым могут располагать наши потенциальные противники. Это важный стабилизирующий фактор", - сказал Рябков.

Еще 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявлял о намерении вывести США из ДРСМД. Президент пояснял, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео, выступая на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, объявил, что в связи с нарушениями Россией условий ДРСМД США временно приостанавливают свое участие в договоре - на 60 дней.

Переговоры американской и российской сторон в Женеве по вопросу нарушения Москвой ДРСМД не увенчались успехом. Вашингтон принял решение о выходе из соглашения без достижения соглашения с Россией.

Напомним, договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Видео: youtube.com/Washington Post

Как сообщала "Страна", США дали небольшой задний ход в деле выхода из ракетного договора с Россией. Они заявили о двухмесячной отсрочке этого события.

Ранее США и НАТО ставили России ультиматум из-за Договора о ракетах средней и меньшей дальности.