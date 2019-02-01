Президент Молдовы Игорь Додон застрял в Москве, где 30 января он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причина задержки в столице России вот уже на вторые сутки - плохая погода, из-за которой аэропорт Кишинева не может принимать рейсы. Из-за сильного тумана там отменили десятки рейсов. По данным издания, Додона усиленно пытаются домой, однако переговоры ведутся даже с Управлением делами президента (УДП) РФ. В состав УДП входит специальный летный отряд ''Россия'' — официальный перевозчик высших должностных лиц РФ, который единственный может посадить самолет при таких условиях.

Все дело в том, что Игорю Додону нужно вылететь домой довольно срочно. Днем 2 февраля запланировано торжественное собрание по случаю 660-летия молдавской государственности, в котором должен принять участие глава государства. На мероприятие приглашены бывшие президенты и премьер-министры страны, депутаты, ученые, общественники.

Напомним, президент Игорь Додон заявил, что граждане Молдовы не хотят объединения с Румынией.

Также мы писали, что Додон заявил о планах вернуть в Молдове президентскую форму правления.