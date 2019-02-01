Во Львове на прохожего рухнула часть фасада дома. Инцидент произошел на улице Дорошенко в пятницу, 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как сообщил председатель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля, в результате обрушения фасада был травмирован мужчина, которого доставили в больницу. Место происшествия огорожено. Причины происшествия выясняет полиция.

По данным ресурса Варта-1, часть штукатурки с фасада дома рухнули на мужчину 50 лет. По предварительной информации, у пострадавшего ушибленная гематома лобно-теменной области головы.

Фото: varta1.com.ua

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