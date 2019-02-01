В Мелитополе Запорожской области бывший военнослужащий внезапно умер. Возможно, он покончил с собой. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщил местный активист Иван Колесниченко в Facebook.

В частности, указано, что к активисту обратился демобилизованный солдат и попросил помощи. Парень после армии почувствовал себя ненужным, не мог определить свое место на "гражданке" и пристрастился к алкоголю. Отмечается, что на встрече бывшего военного с активистом они договорились о работе. Известно, что в пятницу парень должен был выйти на работу, однако Колесниченко позвонили и сказали, что он умер ночью.

Фото: facebook.com/ Иван Колесниченко

Ранее "Страна" сообщала, что под Запорожьем совершил суицид бывший военный из зоны ООС.

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