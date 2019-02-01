В Украине запретили ввоз еще 13 книг, аргументировав тем, что они содержат "признаки пропаганды государства-агрессора". Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Этниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешили ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства "Р-Плюс", "разрисованный флагами вооруженных формирований РФ". Также среди запрещенных книги: Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" (с пропагандой коммунистической идеологии), Е. Торчинова "Путь запредельно: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" (пропагандирует государство-агрессора), российского журналиста Андрея Шария "Балканы: окраины империй" (пропагандирует государство-агрессора).

Также запретили ввоз книги произведений Сергея Довлатова издательства "Азбука Аттикус", потому что она содержит предисловие, в которой "пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков", который внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В прошлом году Госкомтелерадио предоставил 97 отказов в выдаче разрешений на ввоз 477 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания. Составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила 1 005 210 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что детективы Донцовой и стих Мандельштама о Сталине попали под запрет в Украине.

Также мы писали о том, что в Украину запретили ввоз российских книг-раскрасок для детей.