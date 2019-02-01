Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостов Wizz Air, Ryanair и Astra Airlines на полеты в Украину. Об этом сообщает Liga.net.

Wizz Air разрешили начать полеты в Киев из Афин и Салоников с 31 марта 2019 года. Ryanair сможет летать по маршруту Афины-Киев со 2 апреля.

Ryanair уже открыл продажу билетов. Он анонсировал направление Киев-Афины в ноябре 2018-го. С 31 марта из Афин в украинскую столицу также начнет летать греческая авиакомпания Astra Airlines.

Как сообщала "Страна", лоукостер Wizz Air поднимет оплату за малый регистрируемый багаж. Ранее стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) составляла от 5 до 15 евро, а сейчас составляет от 5 до 17 евро. Лоукостер запускает рейсы из Киева и Харькова в Краков.

Напомним, в каких самолетах выгоднее всего провозить ручную кладь.