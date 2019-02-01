Автор документа и инициатор увольнения Зураба Аласания с поста главы НОТУ, член наблюдательного совета телекомпании по квоте Радикальной партии Ляшко Вячеслав Козак опубликовал текст предварительного проекта по отстранению Аласания с должности.

Документ имеет пять пунктов, которые по мнению члена наблюдательного совета, являются самыми показательными в работе Аласании. Исходя из текста следует, что неудовлетворённость работы главы НОТУ проявилось в необоснованном создании директората в структуре НОТУ, которой имел миллионые расходы при этом дублировал работу иных органов.

Также нецелесообразные выплаты премий руководству с одновременным введением антикризисных мер, несостоятельность финансового отчета. В тоже время, в нем содержится и скандальный пункт обвинений в том, что Аласания отказывался транслировать эфиры с участием Петра Порошенко.

"С собственным проектом решения о прекращении его полномочий (Ред.Зураба Аласания), я приходил на заседание ещё в декабре. Но тогда неожиданно главным вопросом стала программа "Схемы". Но на мое намерение - это не повлияло, и в этот раз я предложил коллегам свой проект. Как оказалось, у большинства коллег накопилось много вопросов к Аласании. Во время обсуждения наблюдательного совета мой проект был видоизменен и существенно дополнен. Если вам интересно увидеть именно мой проект - публикую фото. Но повторюсь, голосовали за доработанный коллегами проект решения", - сообщает на своей странице в фейсбуке Вячеслав Козак

Фото Вячеслав Козак: предварительный проект увольнения главы НОТУ

В то же время источник на телеканале сообщает "Стране", что глава НОТУ уже готовится оспаривать свое увольнение.

"Уже пошла разнарядка по регионам, чтобы менеджеры филиалов, которых Аласания сам же и выбирал и назначал на должности, путем конкурсного отбора, писали письма-недоверия наблюдательному совету. Там будут заявлено, что его решения имеют политический подтекст, а Зураб и дальше для них остается легитимным руководителем. Есть информация, что продюсеров собирают в Киеве на следующей недели и возможен даже митинг", - рассказывает "Стране" собеседник с UA:Перший.