Сегодня в 15:30 в Украине стартует новый сезон Ukrainian Fashion Week осень-зима 2019-2020. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Открытие 44-й Недели моды в Украине пройдет в пятницу, 1 февраля, в Мистецьком Арсенале в Киеве. Продлится мероприятие до вторника 5 февраля.

Организаторы обещают представить коллекции 50 украинских брендов, показать 39 шоу и 10 презентаций. Также в ходе модных показов пройдут специальные проекты, лекции и публичные обсуждения.

Изюминкой нового сезона станут неожиданные сочетания моды и искусства, хореографии и даже IT-технологий. На показах будут присутствовать представители Vogue, Harpers Bazaar, VEIN Magazine и других модных журналов. Освещать мероприятие будут фотографы Getty Images, NSS Magazine, Runway Manhattan.

Расписание показов:

Скрин: fashionweek.ua

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