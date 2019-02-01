В Киеве начался Ukrainian Fashion Week 2019/20. Расписание показов
Сегодня в 15:30 в Украине стартует новый сезон Ukrainian Fashion Week осень-зима 2019-2020. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Открытие 44-й Недели моды в Украине пройдет в пятницу, 1 февраля, в Мистецьком Арсенале в Киеве. Продлится мероприятие до вторника 5 февраля.
Организаторы обещают представить коллекции 50 украинских брендов, показать 39 шоу и 10 презентаций. Также в ходе модных показов пройдут специальные проекты, лекции и публичные обсуждения.
Изюминкой нового сезона станут неожиданные сочетания моды и искусства, хореографии и даже IT-технологий. На показах будут присутствовать представители Vogue, Harpers Bazaar, VEIN Magazine и других модных журналов. Освещать мероприятие будут фотографы Getty Images, NSS Magazine, Runway Manhattan.
Расписание показов:
Скрин: fashionweek.ua
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