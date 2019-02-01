Украинец Павел Гриб, обвиняемый в России в том, что склонял жительницу Кубани к терроризму, заявил о плохом самочувствии на заседании в российском Ростове 1 февраля. Суд согласился вызвать скорую помощь, сообщает Кавказкий узел.

"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы то на два дня, до следующей недели", - сказал Гриб, держась рукой за живот. Судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указан удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет". Впрочем, все же согласился вызвать скорую.

На заседании Гриб также рассказал, что его на недели вывозили в Областного клинического диагностического центра, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами. Гриб указал, что его беспокоит боль в животе и голове.

Адвокат Гриба, Марина Дубровина, на заседании объявила медицинское заключение профессора Василия Притулы. В нем говорилось о резком прогрессирования заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина. "В медицинских документах ни одна жалоба yt зафиксирована, хотя e Гриба уже зафиксированы серьезные изменения ", - сказала Дубровина.

Ранее "Страна" сообщала, что Интерпол по запросу России объявил в розыск украинца-сообщника Павла Гриба.

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