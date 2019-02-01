По предварительным подсчетам, морская отрасль Украины понесла убытки порядка 10 миллиардов гривен из-за того, что Россия блокировала судоходство в Азовском море в конце прошлого года. Об этом со ссылкой на министра инфраструктуры Владимира Омеляна пишет УНИАН.

По словам Омеляна, 10 миллиардов - это сумма, которую потеряли и государственные предприятия, и "Администрация морских портов Украины", и непосредственно регион. По словам министра, сейчас наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу. Однако, понимая, что ситуация может измениться в любой момент, судовладельцы начали переориентировать свои грузы в порты, расположенные в акватории Черного моря.

"Мы имеем сейчас угрозу другого характера, мы также ее прогнозировали - после этих событий судовладельцы неохотно предоставляют во фрахт свои суда, поскольку понимают риск убытков в случае возможного простоя судна. Поэтому им гораздо проще работать в акватории Черного моря с другими портами, чем с азовскими", - сказал Владимир Омелян.

При этом, по словам министра, каждое пятое судно, которое вынуждено было простаивать по несколько суток в акватории Азовского моря из-за блокады РФ, принадлежит европейским судовладельцам. Таким образом, суточный простой такого судна оценивается от 10 до 50 тыс. долларов.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда РФ захватила украинские судна с моряками, ситуация с проходом судов из Черного в Азовское море усложнилась. Россия блокировала этот процесс, корабли скапливались в проливе. Однако в декабре 2018 года Россия разблокировала украинские порты в Азовском море.

Также мы писали, что президент РФ Путин объяснил схему пользования Азовским морем. Он заявил, что согласно договору, прибрежная зона 5 километров - это территориальные воды государства - России или Украины, а все остальное - общие воды.