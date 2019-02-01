Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-либо переговорах относительно предполагаемой продажи золота из Венесуэлы России.

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах на этот счет. Я не располагаю какой-либо информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ведутся ли какие-либо переговоры между Россией и Венесуэлой относительно покупки или продажи венесуэльского золота. Венесуэла намерена продать золото ОАЭ, Песков сказал, что это суверенное право республики и ее внутреннее дело. Об этом сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь президента РФ также отрицательно ответил на вопрос, могли ли российские представители консультировать власти Венесуэлы по вопросу продажи золота.

"Нет. Ни Кремль, ни правительство к этому отношения не имеют, и я не располагаю какой-либо информацией, чтобы кто-то к этому имел отношения", - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков сообщил, что Россия не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, но рассчитывает на развитие сотрудничества с этой страной, в том числе в торгово-экономической сфере.

"Господин Гуайдо является спикером парламента. Он не является главой государства. Мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро, который и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле", - сказал Песков журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул: "В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в этой стране мы надеемся и рассчитываем на продолжение и развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества".

Песков повторил также, что "все, что происходит в Венесуэле, является внутренним делом Венесуэлы, и главное - оградить страну от вмешательства третьих государств".

Таким образом Песков прокомментировал высказывание Гуайдо, заявившего, что Китай и Россия должны быть заинтересованы в изменении экономической модели в Венесуэле, если они хотят иметь в лице этой страны стабильного партнера.

В Кремле не получали послания спикера парламента Венесуэлы Гуайдо, провозгласившего себя президентом, об отправке такого послания руководству Китая и России заявил сам Гуайдо.

"Пока мы не получали каких-либо посланий, если и когда оно поступит, мы с ним ознакомимся", - сказал пресс-секретарь президента РФ. При этом он отметил, что это послание будет рассматриваться именно как направленное в Россию спикером парламента Венесуэлы.

По данным "Новой газеты", в январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757. Якобы он приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным источников газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ.

Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем. Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки - в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.

Напомним, что банк Англии отказался вернуть Каракасу его золото. В Госдепе США создали новую должность - представитель по выстраиванию политики в отношении Венесуэлы.

При этом власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.