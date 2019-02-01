Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и смерти в украинской колонии россиянина Валерия Иванова, который воевал за так называемую "ЛНР". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства 1 февраля.

Отмечается, что Иванов умер 9 декабря. По официальной украинской версии, он упал и ударился затылком о мусорный бак, когда хотел заменить перегоревшую лампочку.

В Следкоме сообщают, что тело 45-летнего Иванова было доставлено в Северодвинск Архангельской области 28 декабря. И на теле было обнаружено сразу несколько телесных повреждений. "В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений, составляющих тупую сочетанную травму тела. В связи с тем, что у органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова носит криминальный характер и наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины, следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)", – отметили в Следкоме.

Иванова задержали и осудили в Украине по ст. 258 (террористический акт) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Он воевал на стороне так называемой "ЛНР". В августе 2015 года в районе Станицы Луганской его задержали сотрудники СБУ и бойцы ВСУ. В Дрогобычской колонии Иванов находился с сентября 2017 года.

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