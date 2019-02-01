Адвокаты юридической фирмы Equity, которые представляют интересы вдовы убитого сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка Алины, опровергают участие погибшего в нападении на сына нардепа Нестора Шуфрича Александра. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на странице юристов в Facebook.

Адвокаты утверждают, что о непричастности Василия Хмелюка к инциденту сообщает его вдова, также в уголовном производстве №12018100090005242 убитый не выступал участником, и никаких процессуальных документов, которые бы свидетельствовали о его причастности к этому делу адвокатами Equity Law Firm также не выявлено.

"Информация, которая сейчас распространяется в СМИ, является лишь дополнительным способом влияния на общественное мнение, к которому прибегают адвокаты Петра Очеретяного с целью очернения честного имени господина Хмелюка", - сказано в заявлении.

Также юристы утверждают, что тот факт, что одним из защитников подозреваемого Очеретяного является адвокат Константин Довбня, который был одним из пострадавших в деле о нападении, является доказательством того, что информация о причастности Хмелюка используется "для компрометирования его репутации".

Скриншот: Facebook/ EQUITY Law Firm

Впрочем, в комментарии "Стране" Довбня отметил, что сотрудничество с Очеретяным не нарушает правил адвокатской этики, так как нет конфликта между его интересами и интересами подзащитного. Также участие адвоката по делу находится в полном соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом. Кроме того и он, и Александр Шуфрич подтвердили, что погибший Василий Хмелюк действительно похож на одного из напавших на них в мае 2018 года.

Напомним, ранее источник "Страны" в силовых структурах сообщил, что Василий Хмелюк, капитан Управления госохраны, которого 2 января после словесного конфликта убил боксер Петр Очеретяный, - один из людей, избивших в мае 2018 года старшего сына нардепа Нестора Шуфрича.