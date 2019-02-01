В марте 2019 года сотрудники Генпрокуратуры России посетят Урал, чтобы выяснить причины гибели девяти туристов, которая произошла ровно 60 лет назад. Речь идет о трагедии, случившейся в 1959 году на Северном Урале, когда погибла группа Игоря Дятлова. О возобновлении расследования через более, чем полвека рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире телеканала ведомства.

По его словам, Генпрокуратура РФ проведет новую проверку причин гибели туристической группы. На данный момент правоохранители располагают 75-ю версиями гибели группы, из которых следствие хочет установить одну. Наиболее вероятные причины смерти туристов связаны с природными явлениями (лавина, ураган). Российские правоохранители исключили криминальные версии гибели группы Дятлова.

Группа Дятлова. Фото из открытых источников

Напомним, что группа Игоря Дятлова из 9 человек погибла в ночь на 2 февраля 1959 года во время совершения лыжного похода, посвященного XXI съезду КПСС. Молодые люди (7 парней и 2 девушки) планировали пройти по Северному Уралу около 300 километров. Все они погибли во время ночлега в горах. В мае 1959 года прокуратура Свердловской области прекратила расследование дела, назвав причиной гибели группы стихийные явления.

Любопытно, что один из членов группы - Юрий Юдин - накануне трагедии сошел с маршрута по состоянию здоровья и благодаря этому остался в живых. Именно он первым опознал личные вещи и тела погибших. Однако мужчина скончался в 2013-м году. Таким образом в живых не осталось ни одного свидетеля.

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