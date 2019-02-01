В пятницу, 1 февраля, в Киеве сошли с рельсов два трамвая: один - на Контрактовой, второй - на Лесной. Об этом говорится на Facebook-странице "Киев оперативный".

Сошел с рельс трамвай на Контрактовой площади. С помощью грузового крана его пытаются поставить на рельсы. Также сошел с путей трамвай на Лесной. Он сбил два столба и только после этого остановился.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве поиском безбилетников в транспорте займутся полицейские. Решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины защитят пассажиров и работников КП от агрессивных нарушителей, а также "станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций".

Отметим, что в Киеве пассажиры трамвая перенесли джип, заблокировавший дорогу электротранспорту.