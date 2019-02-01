В России погиб от ран похищенный украинский "криминальный авторитет", главный фигурант украинского дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Юрий Василенко. Об этом сообщает 1 февраля издание Росбалт, ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что правоохранительные органы России задержали двух человек, подозреваемых в похищении Юрия Василенко. Как рассказал источник в правоохранительных органах, бандиты должны были доставить "авторитета" к весомой фигуре в криминальном мире – на беседу, от которой он уклонялся. Однако Василенко на улице попытался оказать сопротивление. В ходе борьбы в него выстрелили из пистолета ТТ. На месте был обнаружен фрагмент кости, что указывало на серьезность ранения криминального авторитета. По данным собеседника издания, самого гангстера нет в живых – он скончался от ранения, полученного при нападении.

Чтобы найти злоумышленников, понадобилось больше двух недель. А 31 января оперативники при поддержке спецназа провели ряд операций, в Москве и в Курске были задержаны двое участников нападения."На допросах они валят вину на подельников, которые еще не пойманы. Всячески уменьшают свою роль в преступлении. О судьбе Василенко пока вразумительно не говорят. По оперативным данным, его нет в живых. Он скончался от полученного ранения. Но тело пока не найдено", - рассказал собеседник Росбалта.

Отмечается, что задержанными оказались члены одной из преступных группировок Курской области, которые в какой-то момент были близки к Василенко. В частности, один из нападавших, по оперативным данным, ранее мог принимать участие в убийстве Евгения Жилина.

Напомним, что согласно версии украинского следствия, во главе "пирамиды убийства Вороненкова", застреленного в марте 2017 года, стоит бывший муж вдовы Дениса, оперной певицы Марии Максаковой, – российский криминальный авторитет Владимир Тюрин. Который якобы заказал убийство Вороненкова для получения преференций по линии ФСБ, а также в силу того, что им двигала личная ненависть к нынешнему избраннику матери его детей.

По словам прокурора прокуратуры Киева Анатолия Велькова, подготовкой преступления занимались две различные группы злоумышленников. К первой силовики как раз и относле "авторитетного" в определенных кругах гражданина Украины Юрия Василенко. Который снимал квартиру по соседству с Вороненковым. И в довесок к этому якобы вместе со своим охранником Лосем занимался слежкой за экс-депутатом Госдумы (хотя совпадений по трафикам перемещений и звонков Василенко и Лося с экс-депутатом Госдумы на зафиксировано).

Что же касается второй группы преступников, то она, согласно трактовке правоохранителей, включает в себя троих лиц. Это ранее замешанные в сфере обналичивания средств, а после событий Евромайдана подавшиеся в добровольческое движение ныне покойный киллер Паршов и объявленный в розыск Ярослав Левенец. А также их общий товарищ Ярослав Тарасенко, подвозивший Паршова к "Премьер-Паласу".

Само дело при этом было разделено на две части. Так, досудебное расследование выделенного эпизода в отношении троих подозреваемых (Тюрина, Василенко и Левенца) продолжается. Следствие в производстве по обвинению Тарасенко и Лося уже завершено, направлено в суд и уже начались первые судебные заседания.

Что характерно – в нем не содержится никаких упоминаний о возможном "российском следе", а в качестве мотива к совершению убийства указывается корысть. Хотя никаких подтверждений того, что Лось или Тарасенко каким-либо образом сумели поправить свое финансовое состояние после расстрела у "Премьер-Паласа" получено не было.

Наряду с этим двадцать томов "дела Вороненкова" содержат целый ряд нестыковок и описание загадочных событий, которые позволяют поставить официальную версию по громкому делу об убийстве беглого экс-депутата Госдумы России под сомнение.

Ранее "Страна" анализировала, кто и зачем похитил в Москве главного фигуранта дела об убийстве Вороненкова.