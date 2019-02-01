С 1 февраля на улицы Киева выходят первые десять инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Этих инспекторов явно не хватит на всю столицу, но начало положено. Правда, ушло на это уйма времени: новые правила парковки появились в сентябре. А инспекторов выпустили на улицы только несколько месяцев спустя.

"Страна" рассказывает, что этот "взвод" может сделать с авто.

Новые правила парковки

Новые правила парковки ввели отдельным законом еще 27 сентября. Но только в ноябре Кабмин издал уточняющее постановление - как эти нормы применять.

Теперь закон дает право эвакуировать автомобили, если они нарушили правила стоянки или не платят за парковку. Причем делать это сможет уже не полиция, а специальные испекторы. Все это - при обязательной фото и видеофиксации даты, времени, места - чтобы четко были видны признаки правонарушения.

Закон предусматривает не менее двух изображений в разных ракурсах. А если речь о неуплате за парковку, то требуется еще одно фото, фиксирующее отсутствие квитанции под лобовым стеклом.

Эвакуированный автомобиль можно будет забрать со штраф-площадки после оплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению. После того, как машину доставят на площадку, об этом должны уведомить полицию. Информация о задержании должна быть размещена на сайте органа исполнительной власти, а владельцу транспорта отправят СМС на мобильный номер и сообщение на электронную почту, указанные при регистрации транспорта.

После оплаты штрафа, стоимости доставки и хранения, авто возвращается владельцу, водителю или лицу, которое ввезло его в Украину. Таким образом, смогут увозить даже машины на "евробляхах".

Еще одно нововведение касается платы за парковку. Если водитель не заплатил, то его штрафуют в размере 20-кратной стоимости часа парковки. Нарушением будет считаться такая стоянка более десяти минут. Всего есть несколько зон оплаты парковки - чем ближе к центру, тем дороже. В Киеве это от 5 до 10 гривень в час.

Эта тарификация рождает массу вопросов. Ведь в Киеве огромное количество машин, которые из-за отсутствия места во дворах и на специально оборудованных паркингах - паркуются на дорогах. То есть, если оставить машину на несколько дней, каждые сутки обойдутся в 600 грн в центре и 420 грн - в спальных районах. Это если ваше авто не эвакуируют (в противном случае придется платить еще и за это + штраф за неоплаченную стоянку).

Как быть тем, у кого нет иного места для парковки авто, кроме как на дороге - непонятно. Никакой дополнительной инфраструктуры для стоянок власть не обещает.

Оплата за парковку - только по безналичному расчету, через паркоматы или специальные мобильные приложения. Подробнее о том, как это делать - в материале "Страны" "Три зоны, абонемент и онлайн-платежи. Где ставить машину и как теперь платить за парковку в Киеве".

А главное - контролировать все это должна целая армия парковочных инспекторов с самыми широкими полномочиями.

Почему только сейчас

Закон, реформирующий правила парковки, был принят в 2018 году. Он вступил в силу 27 сентября, однако фактически не работал, потому что были нужны дополнительные законодательные акты. Их Кабмин принял только в ноябре.

В частности, для полноценного выполнения закона о парковках инспекторы должны были получить доступ к 3 реестрам: реестру автовладельцев, реестру административных правонарушений и реестру автомобилей на иностранных номерах.

Кабмин также урегулировал вопрос эвакуации неправильно припаркованных авто. До его появления инспектора по парковкам фактически не имели права эвакуировать автомобили. Единственное, что они могли - вызвать наряд полиции, а тот уже сам принимал решения, нужно ли транспортировать машину на штрафплощадку. Также для эвакуации машины и наложения штрафа нужна была сертификация предметов фото- и видеофиксации.

Что касается инспекторов, то их начали набирать на работу только в начале октября, потому что раньше не было возможности приступить к созданию инспекций - она появилась только 27 сентября, в день вступления в силу закона о парковке

Тогда в мэрии объявили набор сотрудников в муниципальные парковщики. В опубликованной на странице мэрии в Facebook вакансии содержался ряд определенных требований. В частности, устроиться на должность муниципального парковщика смогут лишь люди с высшим образованием, свободно владеющие украинским языком. При этом инспекторы, которые будут фотографировать машины-нарушители и размещать им под дворники квитанции с уведомлением о штрафах, получат статус госслужащего, зарплату 10 тысяч гривен в месяц, социальный пакет и карьерный рост.

Общая численность работников транспортного департамента должна составить 196 человек. С момента появления вакансии прошло уже четыре месяца, и при этом к работе новые инспекторы оказались относительно готовы только сейчас. Да и то в очень урезанном количестве.

Что смогут сделать инспекторы

Пока инспекторы по парковке работают в тестовом режиме работы. Через два месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, количество которых увеличится, начнут осуществлять фотофиксацию и выписывать штрафы.

А в мае будет внедряться третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения - например, эвакуация. Но для этого Киевсовет еще должен внести изменения в некоторые городские положения и документы.

Задачи инспекторов в вакансии, по которой в КГГА ищут новых сотрудников, сформулированы так. В них входит:

инспектирование улиц и выявление нарушений правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств;

фиксация нарушений правил остановки, стоянки, парковки, в том числе неуплаты услуг парковки в режиме фото и видео;

установление лица, ответственного за нарушение правил парковки;

вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил парковки;

размещение на лобовом стекле авто копии постановления по делу об административном правонарушении или сообщения о привлечении к административной ответственности;

внесение информации о нарушениях и вынесенных постановлениях в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, уже с сегодняшнего дня в Киеве можно ждать появления штрафных квитанций под лобовым стеклом. А некоторые жители столицы смогут и лично познакомиться со "всесильным" паркоинспектором.

А вот эвакуировать вашу машину они пока права не имеют. Это "счастье" привалит к украинцам в конце весны.