Заявивший накануне об 11 предотвращенных покушениях на Петра Порошенко глава Управления государственной охраны (УГО) Валерий Гелетей рассказал подробности предотвращенных терактов в эфире телеканала "Прямой".

По словам руководителя Госохраны, за прошлые годы, начиная фактически с инаугурации Порошенко, было несколько громких дел, связанных с покушениями на его жизнь.

"Если у нас в 2014, 2015 и в 2016 годах основная нагрузка для УГО по обеспечению безопасности главы государства была в основном по месту работы и месту проживания, маршруту движения, нахождения пррезидента в общественных местах, то в 2017-2018 годах основные акценты сместились. Основная опасность нас ожидает и ожидала в Луганской и Донецкой областях, в зоне ООС, куда очень часто ездит президент…", - рассказал Гелетей.

По его словам, Госохрана вместе со спецслужбами (СБУ, военной разведкой, службой внешней разведки и полиции) обеспечили безопасность Порошенко и предупредили 11 покушений на убийство президента.

"Я хотел бы, чтобы вы поняли, что в число 11 - это предупреждение покушений на президента, когда наши сотрудники-военнослужащие, контрснайперской службы увидели на территории, не контролируемой нами, так называемые снайперские пары, которые работали в формате готовности к совершению террористического акта. Понимаете, что хороший профессиональный снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попасть в цель с 3 километров. То есть, понятно, мы считаем, что это было покушение на жизнь и здоровье президента. Понятно, что мы меняем маршруты, меняем места пребывания. Также мы изымаем по месту, когда президент проезжает или накануне визита, во время визита, так называемые лежки - то есть готовность к совершению террористического акта. Изымается и оружие, и взрывчатка", - сообщил руководитель Госохраны.

Ранее "Страна" писала о том, что охранник Порошенко, которого убил боксер на Печерске, оказался одним из нападавших на сына нардепа Шуфрича.

Также мы сообщали, что Гелетей хочет заставить нардепов проходить в Раду через металлодетекторы.