Европейская федерация журналистов (EFJ) обратила внимание на частые нападения в Украине на журналистов в целом и женщин-репортеров в частности. Она требует, чтобы Киев обеспечил безопасность журналистов и положил конец безнаказанности нападавших. Об этом сообщает сайт EFJ.

В EFJ отмечают, что по данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) в 2018 году было осуществлено 86 атак на журналистов, причем заметен рост нападений на женщин-журналистов с 23 в 2017 году до 37 в 2018 году.

Также приводятся слова Сергея Томиленко, главы НСЖУ: "Столь резкий рост агрессии в отношении женщин-журналистов обусловлен недопустимой безнаказанностью со стороны преследователей. Безнаказанность после нападения на работников средств массовой информации является одной из наших самых распространенных проблем".

В качестве примера нападения на женщин-журналистов в Украине приводится случай с донбасским военным репортером Натальей Нагорной. "Работая на канал 1+1, она подверглась нападению полиции во время освещения боевых действий на Донбассе 6 июля 2017 года. Нагорная была свидетелем и снимала полицейское насилие против своей съемочной группы. Ее тоже избивали и оскорбляли. Затем ее держали под дулом пистолета нападавшие, которые пытались разбить ее телефон. При наличии всех имеющихся у нее доказательств полицейское расследование затянулось и ни к чему не привело, поскольку правоохранители заявили, что "потеряли" заявление Нагорной вместе с видеозаписью инцидента", - говорится в сообщении.

Нагорная также пожаловалась на отсутствие прозрачности в расследовании, учитывая причастность сотрудников правоохранительных органов. Следователь по делу не нашел времени для встречи с ней и в деле не упоминалось о ней как о профессиональной журналистке, работавшей в момент нападения. "Я больше не работаю над этим делом, я ни к кому не обращаюсь, я просто потеряла веру", - признается Наталья Нагорная.

Также отмечается, что тележурналистка NewsOne Дарья Билера также стала жертвой нападения во время прямого эфира во время акции протеста в Генеральной прокуратуре Украины в сентябре 2018 года. NewsOne обвиняют в пророссийской предвзятости со стороны политиков, при этом правые радикалы выкрикивали оскорбления в ее адрес, называя "проституткой Кремля". Затем протестующие бросили лед и яйца, чтобы отрезать микрофон и ударить ее по уху. Несмотря на то, что ее нападавшие были идентифицированы, особого прогресса не было, только подготовительный судебный процесс был назначен на 7 марта 2019 года.

Отмечается, что число нападений на женщин-журналистов начало возрастать после того, как правонарушители увидели, что они практически не подвергаются опасности из-за безнаказанности. При этом в Верховной Раде, не смотря на все призывы НСЖУ, до сих пор не провели парламентских слушаний по вопросам физической безопасности и свободы слова журналистов в Украине.

"Государственные должностные лица являются основным источником угроз для журналистов. Европейская федерация журналистов вновь требует, чтобы государственные власти обеспечили безопасность журналистов и положили конец безнаказанности нападавших", - заявил в связи с этим Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь EFJ.

Фото: europeanjournalists.org

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