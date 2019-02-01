С начала года состояние бизнесмена Рината Ахметова выросло на 830 млн долларов и на 1 февраля составляет 6,04 млрд долларов. Такие данные публикует Вloomberg Billionaires Index.

В опубликованном рейтинге видно, что донецкий бизнесмен поднялся на 263 строчку рейтинга и по-прежнему остается единственным украинцем в рейтинге самых богатых людей мира.

Скрин: bloomberg.com

Лидером топа самых богатых людей мира является глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос - его состояние превышает 140 млрд долларов.

На втором месте Билл Гейтс - 95,8 млрд долларов, третье место занимает Уоррен Баффет с состоянием в 84,9 млрд долларов, на четвертом месте французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно (76,6 млрд долларов). Замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 65,6 млрд долларов.

Скрин: bloomberg.com

Напомним, Bloomberg Billionaires Index отслеживает финансовое состояние 500 миллиардеров мира.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине насчитали почти 5 тысяч миллионеров. Младшему - 7 лет, старшему - 99.

Также мы сообщали, что в Украине зарегистрирован один официальный миллиардер.