Член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий предлагает отменить результаты голосования за отстранение Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, такой выход из сложившейся ситуации, отвечает как закону, так и украинской практике управления. "Отменить результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией как такие, которые содержат процедурные нарушения и не оформлены в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяют установить точный результат голосования", - отмечает Глибовицкий.

По его словам, сомнения вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, а также результат голосования. "При 3 голосах "против", по крайней мере, по разным свидетельствам от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали "против". Это может ставить вопрос о доверии к процессу организации голосования, качества и подготовленности счетной комиссии и т.д.", - отмечает эксперт.

"Но, если предположить, что кто-то из членов наблюдательного совета проголосовал за отставку, но говорит неправду, публично утверждая, что был/а против - возникает вопрос о добросовестности членов наблюдательного совета или наличие давления на них. Есть и другие процедурные проблемы, которые я ожидаю увидеть в судебных исках относительно вчерашнего голосования", - отмечает Глибовицкий.

По его словам, совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования. Член совета предлагает созвать новое заседание наблюдательного совета и внести в его повестку дня вопрос об ответственности председателя правления ПАО НСТУ. Глибовицкий призывает провести открытое заседание с рассмотрением вопроса в соответствии с требованиями закона. "В противном случае я не вижу как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания и должен уйти в отставку в полном составе. Для этого тоже есть правовые основания. Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НСТУ", - резюмирует эксперт.

Фото: facebook.com/yevhen.hlibovytsky

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Сегодня Аласания показал документ с причинами его увольнения, среди которых - недостаточное освещение мероприятий с участием президента Петра Порошенко.

Также мы писали о том, что инициатором вопроса об отставке Аласании стал член набсовета от партии Ляшко.