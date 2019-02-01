В профсоюзе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обвинили лишенного должности главы телеканала Зураба Аласанию в ряде злоупотреблений. Накануне он сам показал документ с причинами увольнения, где среди прочих значилось, что его "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) перечисленных событий с участием президента".

При этом в НОТУ обвинили Аласанию в "многочисленных нарушениях трудового законодательства, хищении средств, огромных зарплатах и премиях для руководства", а также мизерных зарплатах без надлежащих надбавок для простых работников. Также ему вменили "кумовство и назначение лиц без надлежащего образования и квалификации".

Об этом говорится в письме Первичной организации ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Всеукраинского профсоюза работников сферы компьютерных и информационных технологий в адрес председателя Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ" Татьяны Лебедевой, которое имеется в распоряжении редакции. Выдержка из него приводится ИА ZIK.

"На сегодня общественными организациями изучены и переданы во Всеукраинский профсоюз резонансные материалы о незаконности масштабного увольнения наемных работников ПАО "НОТУ" весной 2017 года.

Также общественные организации бьют тревогу по поводу массового нарушения в компании трудовых прав. А именно:

назначения на высокооплачиваемые должности лиц без надлежащего образования, с нарушением квалификационных требований и конкурсных процедур;

кулуарных назначений приближенных к руководству лиц, прослеживается в деятельности более 50 человек, переведенных вслед за О.С.Диевим с Минагрополитики в ПАО "НОТУ", которые "мигрировали" в компанию как его близкие лица;

установление незаконных размеров надбавок, доплат, премий, которые достигают миллионов гривен (Протокол № 16 "Об установлении премий Председателю и членам правления ОАО "НОТУ" от 08 ноября 2017 года);

установление незаконных вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, в частности, выплата премии Председателю Правления ПАО "НОТУ" Аласания З.Г. в размере трех должностных окладов (230400,00 грн).

Обращаем Ваше внимание, что уже открыт ряд уголовных производств, в частности:

Первым заместителем Генерального прокурора Украины зарегистрировано КП №42018000000001942 и №42018000000001943 по ч.4 ст. 191 и ч.2 ст. 364 УК Украины;

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве расследуется уголовное производство №12018100000000596 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "НОТУ" при проведении тендеров на закупку телевизионного и аудиовизуального оборудования, стоимость которых была значительно завышена (ч.2 ст.364 УК Украины )

10.08.2018 года в Реестре уголовных производств зарегистрировано производство №42018000000001943 по факту злоупотребления служебным положением (по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364).

Указанное уголовное производство от 10.08.2018 г.. Отношении заместителя исполнительного директора - программного директора Юровской Д.Ю. наглядно подтверждает, что правонарушение в ПАО "НОТУ" осуществляются под прикрытием и по согласованию с руководством ОАО "НОТУ".

Юровская Д.Ю., при оформлении на указанную должность (октябрь 2017 года) еще не могла физически иметь высшего образования соответствующего направления, а согласно спискам абитуриентов, была зачислена в КНУ им. Т. Шевченко в 2015 году на направление: 6.030301 журналистика, специальность: 8.03030101 журналистика, факультет Институт журналистики, заочная форма обучения.

Всеукраинский профсоюз, общественные организации и народные депутаты Украины уже обратились в правоохранительные органы и по другим фактам злоупотреблений в ОАО "НОТУ", поскольку - в отличие от многомиллионных хищений и назначением премий в сотни миллионов гривен, циничном хищения средств международной технической помощи - обычные журналисты и операторы получают только оклады (без выслуги и интенсивности) от 5000 до 9000 грн. И только "избранные" и те - если "будет воля" правления - получают небольшие премии.

Резонансными являются и недавние решения Правления ПАО "НОТУ", о которых, без сомнения, известно и Вам. Речь идет о протоколах заседаний Правления ПАО "НОТУ" № 76 от 20.09.2018 г.. (О прекращении выплат зарплат работникам ОАО "НОТУ" с аргументацией якобы отсутствии для этого бюджетного финансирования) и № 77 от 24.09.2018 г.. (О начислении премий руководству ПАО "НОТУ"). Они есть на Интернет-сайте компании. И между этими решениями - всего 3 рабочих дня!

Украинскую общественность (и не только медийную) беспокоит непрофессиональное осуществления управления компанией Правлением ОАО "НОТУ" и незаконно созданным исполнительным директоратом. Ведь реформа общественного вещания была и есть одним из главных обязательств Украины не только перед обществом, но и перед Советом Европы и Соединенными Штатами Америки на пути становления и развития демократии и свободы слова в Украине.

Доводим до Вашего сведения, что письмо о коррупционных правонарушений в ПАО "НОТУ" также направлено в Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, поскольку "вымывание" средств международной технической помощи Правлением ОАО "НОТУ" под руководством Аласания З.Г., хотя и происходит на территории Украины, но касается нецелевого использования средств, предоставленных Правительством США.

Напомним наиболее вопиющие нарушения:

согласно проекту № 3441-02, срок действия до 31.03.2020 года - из выделенных Правительством США 6,150 млн долл. США, 2, 882 млн. долл. США списаны на: аренду офисов, услуги связи, транспортные и гостиничные услуги. Одним из исполнителей является ТО "Центр "Эйдос", в учредителях которой члены Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ";

согласно проекту № 3068-01, срок действия - до 24.11.2018 года из выделенных 4 552 000 долл. США, списаны на оборудование, мебель, путешествия и конференции - 1 056 000 долл. США.

Одним из исполнителей списание указанных средств является ТО "Интерньюз-Украина", которая имеет непосредственное отношение к руководству ОАО "НОТУ";

согласно проекту № 2660-18 "Украинский медийный проект", выделено 20 750 млн долл. США средств правительства США. Согласно акту выполненных работ, более полумиллиона долларов США потрачено на надлежащую организацию бухгалтерии, ведение трудовых книжек начисления зарплат. Исполнителем является ряд общественных организаций, среди которых - ТО "Общественное телевидение", учредителем которой является и Председатель Правления ОАО "НОТУ" Аласания.

Финансовые махинации и списания средств правительства США причастными к руководству и членам Наблюдательного Совета ПАО "НОТУ" лицами происходило и по другим проектам: реестр. № D-000386 - 2999963 канадских долларов, реестр № AID - 121 А-11-00002 - 600 тыс. долл. США. А при содействии Благотворительного Фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины" выделено больше средств на создание контента, а именно, более 1 млн. долларов США.

Неэффективное использование средств НОТУ подтверждается отчетом Аудита Национальной общественной телерадиокомпании Украины за период с 19 января 2017 до 31 декабря 2017 года, проведенным международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг".

Попытки скрыть отрицательные результаты финансовой деятельности проводятся через решение Правления и Наблюдательного совета ПАО "НОТУ":

создана рабочая группа, в состав которой включены представители организаций, которые предоставляли средства и осуществляли аудит (USAID, "Эрнст энд Янг" и другие);

утвержден незаконный документ - Устав обособленного подразделения по аудиту, в структуре ОАО "НОТУ" (Протокол № 23 от 19.09.2018 г.).

При этом, по указанным фактам уже подано заявление в МВД относительно противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ" и внесены сведения в ЕРДР.

Также по результатам публикации на международной конференции "Независимый и финансово стабильный Общественный вещатель - неотъемлемая часть демократического общества" фактов хищения бюджетных ассигнований, неэффективности финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НОТУ" и хищения средств международных финансовых организаций, было направлено письмо с соответствующими материалами для последующего создания Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики совместной рабочей группы по изучению ситуации.

В письме также выражается просьба "проинформировать, осуществлял ли Наблюдательный совет ПАО "НОТУ" проверку приведенных фактов коррупции в ОАО "НОТУ", и какие меры уже были приняты.

"Дополнительно сообщаем, что уже есть реакция Президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори-Паскье на заявления о коррупционных правонарушениях со стороны руководства ОАО "НОТУ". Она проинформировала о начале проверки и расследования этих коррупционных фактов мониторинговым комитетом по коррупции и Секретариатом GRECO. Указанные материалы также направлены Генеральному секретарю Совета Европы".

Как сообщала "Страна", ранее шеф-редактора "UA: Винница" уволили за "однобокий" сюжет об УПЦ, где не упоминалось создание ПЦУ.

До того должности лишилась журналистка формально независимого медиа-ресурса "Детектор", которая весной задала неудобный вопрос президенту Петру Порошенко.