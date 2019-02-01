В Ужгороде в школах продлили карантин из-за превышения эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

По информации медиков, на 100 тысяч населения в Ужгороде болеет уже 815 человек. В городе зафиксировали 867 больных детей в возрасте до 17 лет. Среди больных гриппом и ОРВИ школьники составляют 38%. В городе также зафиксировано 587 случаев заболеваемости у взрослых, а это на 40,4% больше, чем на прошлой неделе. В больницы госпитализировали 101 больного, из них 81 - дети.

Для снижения темпов заболеваемости специалисты рекомендуют продлить карантин в школьных учебных заведениях с понедельника, 4 февраля, до стабилизации эпидемической ситуации в Ужгороде. Рекомендовано ввести ограничительно-карантинные мероприятия в дошкольных учебных заведениях города.

Ранее "Страна" сообщала, что в школах Коломыи объявили трехдневный карантин из-за гриппа.

Также мы писали о том, что в Киеве учеников из-за гриппа отправили на карантин 36 школ.