После того, как 31 января, певица Ани Лорак официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, экс-супруги комментариев не давали, да и само заседание суда велось за закрытыми дверями. Однако журналистам удалось пообщаться с братом певицы - Игорем Куеком, передает ТСН.

По словам брата, переживания Ани Лорак по поводу развода уже ослабло.

"Я думаю, что основные переживания, кризис в прошлом. Это уже остатки. Она пережила самый пик, это уже такая, более формальная ситуация", - рассказал Игорь Куек.

Фото: facebook.com

Он добавил, что Ани до последнего пыталась спасти брак, надеялась на примирение.

"Она берегла как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его удержать до последнего", - утверждает брат поп-звезды.

Однако расстояние между влюбленными сыграла свою роль. Как известно, бизнес Мурата в Украине, а Лорак последние годы работает в России.

"Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не по отдельности. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Они затянулось и переросли в такую ​​ситуацию, когда невозможно существование семьи в разных странах", - добавил брат певицы.

Вместе с тем, Игорь Куек рассказал, что экс-супруги уже решили вопрос опеки над общей дочерью Софией. По словам брата певицы, девочка будет жить вместе с мамой.

"Здесь логично и понятно, с кем будет ребенок. То есть, по всем международным законам она остается с мамой. Без всяких "но". Нет каких-то проблем с содержанием ребенка, с ее желанием или нежеланием. Здесь уже логично, что она мама, она воспитывает. Она имеет возможность дать все, что ей нужно для развития и воспитания ", - прокомментировал Игорь Куек.

Любопытно, что Ани Лорак не препятствует общению Мурата с Софией и радуется тому, что экс-супруг проявляет желание видеться с дочерью.

"Каролина очень friendly, дружественно относится, по-человечески. У нее нет какой-то злости. Наоборот она рада, что Мурат общается с дочерью, проявляет такое желание. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, они решат полюбовно", - добавил Игорь.

Куек заметил, что и его сестра и Мурат пытаются решить все вопросы мирно и разойтись достойно. О том, не пыталась ли пара помириться, Игорь ответил: "Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это было уже невозможно".

Напомним, о предстоящем разводе Лорак с ее мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого она вышла в 2009 году, стало известно еще в октябре. Разлад в семье начался после того, как супруга певицы заметили в обнимку с известной в Киеве тусовщицей. На видео, которое попало в интернет было зафиксировано, как Мурат обнимал девушку, гладил по внутренней стороне бедер и что-то шептал на ухо. После этого в одном из интервью Лорак заявила, что забыть измену не в ее силах.

Рассмотрение иска началось 24 декабря. В материалах дела №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак).

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