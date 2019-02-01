В пятницу, 1 февраля, во время своего выступления после богослужения в Храме Христа Спасителя Патриарх Антиохийский Иоанн призвал все Поместные Церкви "возвысить свой голос против беззакония (действий - Прим.Ред.) Константинопольского Патриархата". Его цитирует ресурс pravoslavie.

Также сообщается, что на богослужении присутствовал предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий.

Как сообщала "Страна", предоставление автокефалии Киевскому патриархату до сих пор не признали ни в одной Поместной православной церкви. Поздравлений не последовало даже из Ватикана.

Также в Украине начались конфликты вокруг переходов церквей в новосозданную ПЦУ. Этот процесс был предсказуем и стартовал после предоставления Томоса об автокефалии Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Напомним, что минская епархия Белорусской православной церкви разорвала отношения с Константинополем и признала ПЦУ раскольнической.