Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на передовые позиции в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба "Азова", как передает Интерфакс-Украина.

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и вместе с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии стало на защиту Украины на "нуле", и мы гордимся, что этим подразделением является "Азов", - говорится в сообщении.

В "Азове" отметили, что последний год был непростым для спецподразделения. В частности, во время боев на мариупольском направлении ООСН потерял троих бойцов, однако эти потери "укрепили дух азовцев и усилили воодушевление к дальнейшей борьбе за Родину".

"Позади больше трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что самые выдающиеся битвы "Азова" еще впереди… Боеспособность "Азова" находится на своем наивысшем уровне и мы достойны того, чтобы сполна продемонстрировать ее врагу… Уверены, что впереди всех нас ожидает победа и бойцы "Азова" сделают все для ее приближения!", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что августе 2016 года часть ООСН полка особого назначения "Азов" была отведена из Мариуполя в рамках плановой перегруппировки сил и средств Национальной гвардии Украины в Донецкой области, и размещена в Запорожской области, где продолжила выполнять задачи, предусмотренные законом "О Национальной гвардии Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что в Национальной гвардии Украины заявили, что не дают американское оружие "Азову" по указанию США.

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