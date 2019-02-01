Сегодня, 1 февраля, донецкий Шахтер, который находится на втором сборе в Турции, подал официальную заявку в УЕФА для участия в 1/16 финала Лиги Европы.

В списке у Паулу Фонсеки 25 футболистов, передает пресс-служба Шахтера:



Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 55. Олег Кудрик;



Защитники: 2. Богдан Бутко, 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 15. Валерий Бондаренко, 18. Иван Ордец, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили;



Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 17. Максим Малышев, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрик, 23. Веллингтон Нем, 27. Майкон, 29. Андрей Тотовицкий, 50. Сергей Болбат, 74. Виктор Коваленко, 99. Фернандо;



Нападающие: 8. Оларенважу Кайоде, 10. Жуниор Мораес.

Напомним, что первая игра Шахтера в 1/16 Лиги Европы против немецкого Айнтрахта пройдет 14 февраля, в Харькове. Начало встречи в 22.00.