В Смиле Черкасской области ищут сбежавшего из зала суда подсудимого - 37-летнего Виталия Черевко. Побег произошел 31 января из помещения районного суда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Уточняется, что мужчина обвиняется в совершении кражи с проникновением в помещение (по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Сбежавший Виталий Черевко. Фото: Нацполиция

На его розыск ориентирован весь личный состав полиции Черкасской и смежных областей.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении беглеца, сообщить информацию на линию "102".

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции из-под конвоя сбежал преступник. Его товарищи устроили засаду у суда.

Также мы сообщали, что в Ужгороде проходят обыски на 20 объектах по делу депутата горсовета, сбежавшего в Майами.