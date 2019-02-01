Украинский поэт, драматург, народный артист Украины Юрий Рыбчинский назвал происходящее в Украине "руиной" и "вторым Голодоморомом". Об этом он рассказал на YouTube-канале главного редактора "ГОРДОН" Алеси Бацман.

Так легенда украинской культуры ответил на вопрос в блиц-интервью, как бы он одной фразой охарактеризировал происходящие в стране события.

"То, что происходит сейчас - это руина. Это такая же руина, которая произошла после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, так сказать, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы (независимости Украины - прим. ред.), 90-е годы. Это никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода", - ответил Юрий Рыбчинский.

Фрагмент слов о "Руине" - с 4:36. Видео: youtube.com/Алеся Бацман

Как сообщала "Страна", цены на газ для населения повысятся уже с 1 мая 2019, при этом их рост, в соответствии с постановлением Кабмина, составит еще 20%. Соответствующие изменения вступят в силу в случае, если эта формула будет действовать и дальше. Напомним, что за 2018 год в Украине умерли почти полторы тысячи младенцев.