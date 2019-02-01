Предправления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, отправленный в отставку на заседании наблюдательного совета компании 31 января, рассказал подробности своего увольнения.

Так, он опубликовал часть проекта решения наблюдательного совета компании. Соответствующий скрин части документа он выложил у себя на странице в Facebook.

"Не решение, но часть проекта такого решения НС (Наблюдательный совет - прим. ред.), на котором НС основывает отстранения. Хоть бы не палились так открыто ..." - написал он.

В опубликованном скрине части документа указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленных событий с участием президента. Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранение от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии "предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

Фото: facebook.com

Кроме того, Зураб Аласания, комментируя изданию Гордон решение наблюдательного совета разорвать с ним контракт, заявил, что самые серьезные скандалы происходили из-за программ "Схеми", "Наші гроші", а также невозможности контролировать наполняемость выпусков новостей на "Общественном".

"Рассмотрения вопроса о моей работе на повестке дня не было – его внесли "с голоса". Это уже не первый раз, но раньше голосов не хватало. А вот вчера неожиданно – по-моему, даже для самих членов набсовета – набралось достаточно голосов. Поводом для рассмотрения стала работа фонда поддержки "Общественного". Но дело в том, что это самостоятельная благотворительная организация, к которой я отношения не имею. Этот фонд работает уже четыре года, и управляют им сами доноры. Однако возникли вопросы, причем не факты, а именно вопросы. Были рекомендации – в частности, поправить документацию. И все было бы нормально. Но вдруг именно по этой теме проводят какое-то тайное голосование. Всех выгнали и приняли решение – разрываем контракт с Аласанией. Член набсовета Вячеслав Козак прямо сказал: мол, давайте уже принимайте решение, у меня давно бюллетени для голосования распечатаны. Он и еще один член набсовета, Алексей Панич, который тоже склонен к партии власти, в принципе особо-то и не скрывали своих намерений", – отметил Аласания.

По его словам, многие члены Набсовета до вчерашнего дня практически не посещали заседания. "Вчера набсовет обсуждал миллион вопросов, но никакой конкретики – за что со мной разорвали контракт – так и не последовало. Если причина в фонде, то это будет просто смешно. Я уже молчу о том, что члены набсовета не могут пропускать больше трех заседаний. А тут половина из них не ходили на заседания. Например, (Сергея) Тарана я вообще второй раз за полтора года увидел", - отметил он.

Аласания считает, что самые серьезные скандалы были из-за программ "Схеми", "Наші гроші". "Также им не нравилась неподконтрольность наших новостей. Время от времени вызывало недовольство то, что мы не считали нужным освещать некоторые события. Они знали, что не имеют права вмешиваться в нашу информационную политику, но при этом все время скандалили. Мы сами решаем, показывать нам крестный ход или нет. Последний упрек был – почему мы ничего не сказали о съездах двух политических сил. То есть на нас все время пытались повлиять", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что намерен через суд блокировать решение набсовета. "Общественное" продолжает работать. Сейчас соберется правление, будем думать, что делать. Решение нужно оспаривать. Насколько я знаю, внутри набсовета тоже не все гладко. Там абсолютно разные люди, у которых совсем разные интересы. Возможно, они переголосуют и сделают это открыто: мол, перед выборами это все дурно пахнет. Думаю, они сами все понимают", - заявил Аласания.

Он добавил, что он и его группа поддержки, если будет решение правления, начнем блокировать решение набсовета судебными делами. "Тогда посмотрим, как они себя поведут. К сожалению, подобная ситуация происходит уже второй раз. И если обществу не нужно "Суспільне", что ж я буду навязываться? Однако тут дело в нашей команде. Они чувствуют себя преданными. Волнуются также люди в регионах – что делать, куда бежать? Я против забастовок – лучше идти по цивилизованному пути. В данном случае это суд", – резюмировал Аласания.

31 января девять членов набсовета НОТУ из 12, присутствовавших на заседании, проголосовали за досрочный разрыв контракта с Аласанией, который был избран на четырехлетний срок 10 апреля 2017 года.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, кто заменит Аласанию на посту руководителя "Общественного ТВ".

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