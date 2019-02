В феврале станет известно, кто поедет на Евровидение от Украины в этом году. Перед этим шестнадцать участников выступят в Национальном отборе конкурса, чтобы лучший из них отправился в Израиль. "Страна" собрала информацию о музыкантах, а также видео композиций, которые они представят на суд зрителей. Большинство из них англоязычные, но некоторые участники выбрали песни на украинском.

Как будет проходить Нацотбор

Музыканта будут выбирать в три захода. 9 и 16 февраля пройдут полуфиналы, 23 февраля - финал. Транслировать Нацотбор будут телеканалы СТБ и UA:Перший. Начало выступлений в 19:00, с 21:30 - покажут результаты голосования.

Выбирать лучших будут телезрители и члены жюри по принципу 50 на 50. В этом году в составе жюри Андрей Данилко, Джамала и продюсер Евгений Филатов. Ведущий - Сергей Притула.

9 февраля выступят: Вера Кекелия, Yuko, Maruv, Letay, Brunettes Shoot Blondes, ЦеШо, Bahroma, The Hypnotunez.

6 февраля - Kazka, Ivan Navi, Kira Mazur, Anna Maria, Khayat, Laud, Braii, Freedom jazz.

KAZKA "Apart"

Группа KAZKA презентовала композицию "Apart". Музыканты назвали ее манифестом любви без шаблонов, без оглядки на вес, рост, статус и социальные различия.

Группа была создана в 2017 году и уже в 2018-м ее трек "Плакала" попал во всемирный чат SHAZAM, а видео побили рекорды украинских артистов в YouTube. KAZKA состоит из трех человек: вокалистки Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Сердце коллектива - 26-летняя Саша Зарицкая, родом из Харькова. После университета она перебралась в Одессу, а затем в Киев. В столице отправилась на шоу "Голос країни", где попала в команду к Ани Лорак. И хотя суперфиналисткой не стала, но запомнилась зрителям, как "украинская Адель". Следующее шоу, в котором приняла участие певица, уже в составе группы KAZKA, стал "Х-Фактор". Группа исполнила на нем свой второй большой хит "Свята" и выбыла после пятого эфира. После этого к ней присоединился Дмитрий Мазуряк.

Свой первый альбом KAZKA выпустила в прошлом году. Музыканты уже пытались попасть на Евровидение в 2018 году, но их песня "Дива" на Нацотборе заняла шестое место.

Вера Кекелия "WOW"

В Нацотборе Вера Кекелия участвует с композицией WOW. По ее словам, песня основана отчасти на ее истории, которую поймут многие, когда за периодом разочарования приходит осознание, что если поверить в свои силы, то можно все изменить.

32-летняя певица, родом из Харькова, в 2010-м году ее запомнили по шоу "Суперзвезда" на канале 1+1. Затем она пела в группе "А. Р. М. I. Я.", была вокалисткой джазового оркестра "Radioband" Александра Фокина. Добралась до суперфинала шоу "Голос країни" в 2017 году. Голос Веры Кекелии запомнили зрители проекта "Танці з зірками". С прошлого года она попробовала себя, как актриса, и выступает в юмористическом проекте "Женский квартал".

YUKO "GALYNA GULIALA"

Группа "YUKO" заявила, что не стала создавать композицию специально под Евровидение на английском языке, чтобы не нанести ущерб самобытности группы и не перечеркнуть фольклорность песни.

"YUKO" состоит из дух человек - Юлии Юриной и Стаса Королева. Они участвовали в шоу "Голос країни" и Иван Дорн предложил им объединиться и делать музыку на грани фолка и электроники.

Юля Юрина приехала из России, чтобы изучать украинский фольклор, несмотря на то, что родители не разделяют ее увлечение. В Киеве вышла замуж. Стас Королев родился в Авдеевке, он рассказывает, что захотел самовыражаться в музыке после того, как в детстве потерял глаз, что стало большим стрессом для него.

MARUV "For You"

Анна Корсун (MARUV) заменила TAYANNA, которая отказалась от участия. Она выступит с англоязычной песней "For You", которую записала с турецким музыкантом.

Певица родом из Павлограда, училась в Харькове, принимала участие в проекте "Голос країни", но не добилась там успеха. В одном из интервью она рассказала, что подрабатывала в харьковском стриптиз клубе, который искал вокалистку-саксофонистку. Там же, 7 лет назад, познакомилась со своим будущим мужем, который сегодня является ее директором.

LETAY "Милая моя"

Группа LETAY решила принять участие с синглом "Мила моя", который вышел прошлой осенью.

"LETAY" основал в Харькове музыкант Илья Резников. Изначально проект назывался "We Are!!". Потом музыкант перебрался в Киев, изменил музыкальную концепцию и название проекта. "LETAY" участвовал в Нацотобре на Евровидение в 2017 году.

Вrunettes shoot blondes "Houston"

Группа с запоминающимся названием "Вrunettes shoot blondes" удивит песней "Houston". Для которого соорудили необычный и полностью функционирующий мультиинструмент, рояль, который объединил двадцать инструментов, под своей крышкой.

Инди-группа "Вrunettes shoot blondes" родилась в Кривом Роге 9 лет назад благодаря вокалисту и гитаристу Андрею Ковалеву и барабанщику Роману Соболю. Музыканты принимают участие в разных фестивалях. Их клип на песню "Knock Knock" стал вирусным, набрав более 5 миллионов просмотров. В 2016 году группа засветилась в финале Нацотбора на Евровидение.

ЦеШо "Hate"

Группа "ЦеШо" презентовала для отбора англоязычную композицию "Hate".

Основатель группы - театральный режиссер Влад Троицкий. Все пять участников "ЦеШо" играют в театре "Дах", поэтому их представления, которые называют современным кукольным кабаре, яркие и зрелищные. На сцене присутствуют пять уменьшенных копий участников - куклы, одетые в такую же одежду. "ЦеШо" называют внуками Троицкого, который создал такие известные музыкальные проекты, как "Дахабраха" и " Dakh Daughters".

Bahroma "Назавжди-Навсегда"

Bahroma выступит с песней "Назавжди-Навсегда". Фронтмен группы Роман Бахарев рассказал, что это песня о его близких, разбросанных по всему миру.

Группа была основана в 2009 году и сейчас состоит из четырех человек. Ее фронтмен Роман Бахарев родился на Урале, когда ему было 6 лет, семья переехала в Торез Донецкой области. После учебы Роман перебрался в Киев, родные остались на Донбассе, а после 2014 года они вынуждены были переехать в Германию. Bahroma уже участвовала в Нацотборе на Евровидение в 2011 году.

The Hypnotunez "Hey"

Винницкая группа The Hypnotunez выступит первой с композицией "Hey". Музыканты рассказали, что не создавали композицию специально для Евровидения, а подобрали из уже существующего репертуара. Музыкальный жанр The Hypnotunez обозначили как смесь панка, джаза, R'n'B и гаражного рока.

Группа существует уже шесть лет. В нее входят пять человек, фронтмен и вокалист - Гера Луидзе. The Hypnotunez участвовали в шоу "Х-Фактор" седьмой сезон.

Ivan Navi "All For The Love"

Львовский музыкант Ivan Navi выбрал танцевальную песню "All For The Love". Он рассказал, что еще точно не знает, каким будет номер, но точно светлым, как и его песня.

Настоящее имя исполнителя - Иван Сяркевич. В 2013 году он запомнился зрителям шоу "Голос країни", где попал в команду Олега Скрипки. В 2015 году музыкант участвовал в еще одном шоу - "Співай як зірка". Там его заметил Кузьма Скрябин, который и посоветовал выбрать такой псевдоним.

Kira Mazur "Дихати"

Kira Mazur представит композицию "Дихати", которую считает очень глубокой и сильной до мурашек.

27-летнюю Киру Мазур называют одной из самых эпатажных участниц. В прошлом году она исполнила песню во время прыжка с парашютом, презентовав таким образом альбом "МІЙ FOLK". С парашютом она тогда прыгала впервые. Исполнительница родом из села в Винницкой области. В 15 лет, после смерти матери, открыла свой первый бизнес - поставка хлеба. Училась в Киеве, но после первых курсов перевелась на заочную форму, чтобы больше внимания уделять музыке. Работала на разных работах, чтобы прожить в столице, приходилось даже ночевать на вокзале. Украинские продюсеры не спешили обращать внимание на девушку, а вот обладатель Grammy француз Керредин Солтани, предложил ей сотрудничество.

Anna Maria "My Road"

Дуэт Anna Maria подготовил композицию "My Road" и заявили, что с нетерпением ждут Нацотбора, поскольку живые выступления - это их сильная сторона. О номере они сказали, что он обойдется без спецэффектов, но будет красивым и стильным.

ANNA MARIA - это дуэт двух сестер-близняшек Марии и Анны Опанасюк из Крыма. Девушки участвовали в телепроекте "Шанс" на "Интере", "Голос країни", сотрудничали с Иваном Дорном.

KHAYAT "Ever"

Певец Адо Хаят (KHAYAT) представит песню "Ever".

Как и группа "Yuko", "KHAYAT" сотрудничает с лейблом Ивана Дорна Masterskaya. Об исполнителе известно немного. Из музыкального багажа у него две изданные авторские песни - "DEVOCHKA" и "Ясно". Его настоящее имя - Андрей, он увлекается фотографией, дружит с молодыми украинскими музыкантами.

Braii "Maybe"

Группа "Braii" исполнит сингл "Maybe".

Коллектив был основан группой друзей в 2016 году во главе с вокалисткой Оксаной Брызгаловой. До этого она успела поучаствовать в коллективе Milos, разочароваться в шоу-бизнесе, потерять голос, основать звукозаписывающую студию "Исток". Сейчас Braii работает в жанре пост-панк и инди-рок.

Freedom jazz

Женский cover band "Freedom jazz", состоящий из 10 участниц, представит авторскую песню о любви, написанную одной из девушек. Они пообещали настоящий спектакль во время выступления, но раскрывать детали и название композиции не стали. Девушек собрала вместе в 2008 году продюсер Елена Коляденко. В коллективе три вокалистки, а также саксофонистки, клавишницы, барабанщицы, гитаристки и трубачка.

Laud

Laud - 21-летний певец и композитор Влад Каращук. Он добрался до суперфинала шоу "Голос країни" в 2016 году. А сейчас он сотрудничает с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским. В прошлом году певец занял первое место в первом полуфинале Нацотбора. В этом году пообещал яркий и впечатляющий номер, но подробности, а также название композиции, раскрывать не стал.