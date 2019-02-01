Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком российского футбольного клуба "Енисей". Арендное соглашение с ним рассчитано до конца сезона 2018/2019. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

24-летний Олег Данченко - универсальный фланговый игрок – выступает на позиции правого защитника. Также он может сыграть в полузащите и на левом фланге обороны. На его счету 77 матчей в украинской премьер-лиге за "Черноморец" и "Шахтер". В сезоне 2017/2018 выступал в РПЛ за махачкалинский "Анжи" - в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.

Фото: sportarena.com

Видео: youtube.com/Football Hub

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