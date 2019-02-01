На территории Украины в выходные дни, 2 и 3 февраля, ожидается теплая погода, благодаря влажной воздушной массе. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Днем ожидается +1...+5 градусов, на юге и на Закарпатье +5... +10 градусов, в Крыму до +12... +14 градусов. Ночью на востоке прогнозируются незначительные "минусы" -1 -5 градусов мороза, на остальной территории около нуля.

Также Диденко добавила, что ожидаются туманы, местами дождь, а там, где температура воздуха будет приближаться к нулю или ниже, - с мокрым снегом. В Киеве в субботу-воскресенье – влажность и туманы. Ночью ожидается около нуля, днем +1...+ 4 градуса.

"Несмотря на серые тучи и не очень привлекательные виды на улицах - мы все равно значительно продвинулись ближе к зеленым листьям и синему небу. К весне", - резюмировала она.





Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, какой будет погода в Украине к началу февраля.

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