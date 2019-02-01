Житель Николаева Герасим Багирянц и расстрелянные им под зданием суда супруги Беловы состояли в родственных отношениях. Об этом сообщают "Новости-N" со ссылкой на источник, близкий к семье Багирянц.

В частности, дочь Беловых, Александра, проживает в США, воспитывает троих детей. А ее муж приходится двоюродным племянником Герасиму Багирянцу.

Михаил и Татьяна Беловы были знакомы с Герасимом именно как родственники. Багирянц называл Беловых "Миша" и "Таня", они его - Гера. Отношения между двумя семьями несколько охладели после того, как возникли расхождения по вопросу долга.

Напомним, в среду, 30 января, в Николаеве на выходе из Ленинского районного суда из охотничьего карабина "Сайга" были расстреляны одесситы - супруги Михаил и Татьяна Беловы. Стрелок с места преступления скрываться не стал. Им оказался житель Николаева Герасим Багирянц, которого суд признал должником Беловых.

Также мы сообщали, что 31 января под Кременчугом неизвестные расправились с местным 55-летним бизнесменом и оставили его тело в припаркованном автомобиле.