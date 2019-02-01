В пятницу, 1 февраля, певица Джамала выпустила новую песню Solo. Она написана тремя американцами, во главе с продюсером и композитором Брайаном Тоддом. Его работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в список 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на "Грэмми".

"Работать над этой песней было невероятно интересно. Я не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли! Это был очень интересный опыт. Думаю, новая песня понравится моим поклонникам и в Украине, и в других странах", - отметила Джамала.

По словам Брайана Тодда, песня Solo написана специально для Джамалы. "Она о том, что можно быть сильной даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин", - сказал Тодд.

Отметим, что его песни исполняют такие знаменитые артисты, как Майли Сайрус и Келли Кларксон, а трек Breakthrough, написанный им для музыкальной драмы "Лимонадный рот" 2011-го года, возглавил Billboard Soundtrack Chart.

Видео: youtube.com/Jamala | Джамала

Как сообщала "Страна", певица Джамала впервые показала фото 9-месячного сынишки, который ее целует. Певица рассказала, что ее сын часто танцует, когда слышит голос мамы.

Отметим, что шведский квартет АВВА как минимум на полгода отложил релиз новых песен.